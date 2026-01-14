Matis Club le serate di gennaio | history clorophilla vidaloca e why not

Il Matis Club di Bologna apre il 2026 con una programmazione varia e coinvolgente. Ogni venerdì si svolge la serata VidaLoca, caratterizzata da spettacoli in continua evoluzione e musica dance con influenze pop. La stagione include anche eventi dedicati a history, Clorophilla, Vidaloca e Why Not, offrendo un calendario ricco di proposte per gli appassionati di musica e intrattenimento.

Il Matis Club di Bologna inizia il 2026 con una programmazione come sempre trasversale: ogni venerdì va in scena la one-night VidaLoca, con i suoi spettacoli che si rinnovano di continuo e con la sua musica dance che spesso e volentieri sconfina nel pop. Al sabato si alternano le sue one-night.

Matis Club presenta VidaLoca! Mami non te lo pierdas! Official partner @radio105 16 GENNAIO Matis Club Per info e prenotazioni 338 5888 777 Dani #MatisClub #VidaLoca facebook

