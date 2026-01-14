Matera FdI | Fico e Casillo esiste anche la ferrovia Valle Caudina!

Il consigliere Matera di Fratelli d’Italia ricorda a Fico e Casillo che anche il Sannio e la Valle Caudina sono parte integrante del dibattito sulla ferrovia Valle Caudina, sottolineando l’importanza di considerare tutte le realtà locali nel percorso di sviluppo infrastrutturale. In un contesto di confronto, è fondamentale riconoscere le esigenze e le potenzialità di questa area strategica per il territorio campano.

Tempo di lettura: 3 minuti "Cari Fico e Casillo, ci siamo anche noi. C'è anche il Sannio, c'è anche la Valle Caudina. Anche per quel che riguarda il tema dei collegamenti e dei trasporti, solo una tra le mille criticità che affliggono il nostro territorio". Lo sottolinea il Senatore di Fratelli d'Italia Domenico Matera in una nota specifica trasmessa oggi al Presidente Fico. Le parole del parlamentare caudino all'indomani dell'incontro tenutosi a Napoli tra i due citati vertici dell'Esecutivo campano ed il Presidente Eav De Gregorio. Ad oggetto della tavola rotonda la questione della Circumvesuviana.

