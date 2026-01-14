MasterChef 15 | il genovese Alessandro colleziona successi ma cade sulla prova in esterna

Alessandro Segantini, concorrente genovese di MasterChef 15, ha ottenuto riconoscimenti importanti nel corso del programma, tra cui una golden pin per aver preparato il miglior piatto in una delle puntate. Tuttavia, durante la prova in esterna, ha incontrato delle difficoltà. Questa edizione del talent culinario si distingue per le sfide intense e i successi individuali dei partecipanti, tra cui quelli di Alessandro.

Il genovese Alessandro Segantini colleziona successi a MasterChef 15: dopo aver vinto una golden pin - la spilla che consente di salvarsi dall'eliminazione - per aver cucinato il piatto migliore durante la penultima puntata, ha nuovamente conquistato il podio durante la messa in onda di giovedì.

