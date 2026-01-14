Master di specializzazione in Learning Coaching® Webinar gratuito di presentazione | 22 gennaio ore 19
Partecipa al webinar gratuito di presentazione del Master di specializzazione in Learning Coaching® il 22 gennaio alle ore 19. Questo percorso di 70 ore offre strumenti per diventare Specialisti nella facilitazione all’apprendimento, supportando gli individui nel valorizzare il proprio potenziale. Un’opportunità per approfondire competenze dedicate alla crescita personale e professionale, attraverso un percorso formativo completo e mirato.
Il percorso (70 ore di formazione) permette di formare degli Specialisti esperti della facilitazione all’apprendimento a 360 gradi, in grado di favorire una piena espressione del Potenziale di apprendimento. Vengono tratti spunti da tantissime discipline diverse, per poter intervenire sulle diverse componenti (cognitive, metacognitive, emotive, motivazionali e comportamentali) che entrano in gioco nella relazione insegnamento-apprendimento. . L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
