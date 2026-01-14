Master Ambiente | perché la formazione ambientale è sempre più centrale anche in Campania

Il Master Ambiente si inserisce in un contesto in cui la formazione ambientale assume un ruolo sempre più rilevante, anche in Campania. La crescente attenzione verso sostenibilità e tutela delle risorse naturali rende questa specializzazione un’opportunità per approfondire competenze fondamentali in ambito pubblico e privato. In questo percorso, si analizzano le sfide e le strategie per promuovere uno sviluppo equilibrato e rispettoso dell’ambiente.

