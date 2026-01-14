Massimo Venturiello al Trianon Viviani con Chicchignola

Massimo Venturiello sarà in scena al Trianon Viviani con “Chicchignola”, spettacolo tratto dall’opera di Ettore Petrolini. In questa produzione, Venturiello cura anche la regia, accompagnato da Maria Letizia Gorga, Franco Mannella, Claudia Portale ed Elena Berera. L’evento rappresenta un’occasione per approfondire l’opera di Petrolini attraverso una interpretazione accurata e rispettosa della tradizione teatrale italiana.

Le scene sono di Alessandro Chiti, mentre l'arrangiamento musicale è di Mariano Bellopede.

