Massimo Rutinelli neo presidente di ConfLitorale Confcommercio

Massimo Rutinelli è stato nominato nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa. Imprenditore attivo nel settore della ristorazione e in altre attività commerciali, Rutinelli porta con sé una vasta esperienza e una visione orientata allo sviluppo del territorio. La sua nomina rappresenta un passo importante per la crescita e il sostegno alle imprese del litorale pisano.

È Massimo Rutinelli, imprenditore nel settore della ristorazione e non solo, il nuovo presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa. La nomina è avvenuta ieri mattina nel corso del consiglio direttivo composto dal presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, dal presidente di Confcommercio Marina di Pisa Cristiano Scarpellini, dal presidente del Sindacato Italiano Balneari Confcommercio Pisa Fabrizio Fontani e dalla presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi. Rutinelli è stato eletto all'unanimità. Già dirigente dell'associazione di categoria, fautore e protagonista della rinascita e del rilancio del Country Club Boccadarno di Marina di Pisa, Rutinelli succede a Luca Ravagni, che negli ultimi cinque anni ha ricoperto la massima carica dell'organismo di Confcommercio in rappresentanza delle imprese del Litorale pisano.

Massimo Rutinelli è il nuovo Presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa! Stimato imprenditore e protagonista del rilancio del Country Club Boccadarno, Massimo porta con sé passione, esperienza, visione e competenza. Congratulazioni e un grande in - facebook.com facebook

