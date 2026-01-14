Massese Chiusa la trattativa con Pignataro. Si completa il mosaico nella zona nevralgica.

La Massese ha ufficialmente ingaggiato Andrea Pignataro, mediano di Bisignano, rafforzando il reparto di centrocampo. Con questa operazione, la società bianconera completa il rinnovamento della linea mediana durante questa sessione di mercato invernale, contribuendo a rafforzare la rosa e a consolidare la propria posizione in zona nevralgica.

La Massese ha chiuso per Andrea Pignataro. Il mediano originario di Bisignano è stato tesserato in queste ore andando così a completare un reparto di centrocampo che la società bianconera ha quasi interamente rinnovato in questa sessione invernale di mercato. Pignataro arriva a pochi giorni di distanza da Giuseppe Zagarese che ha esordito nella ripresa a Fucecchio. Si tratta di due giovani della stessa annata (classe 2006) che condividono anche il fatto di aver giocato nella prima parte della stagione con la Sanremese in serie D. Pignataro si era infortunato quasi subito uscendo dai radar ma adesso è tornato in piena efficienza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

