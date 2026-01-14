Massa indagine invalidità civili | cinque arresti fra Asl e Comune

A Massa, un’indagine sulle pratiche di invalidità civile ha portato all’arresto di cinque persone tra Asl e Comune. Gli indagati sono sospettati di aver favorito il riconoscimento di invalidità in cambio di denaro, sollevando questioni di possibile illeciti nel settore. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti sulla trasparenza e correttezza delle procedure amministrative relative ai benefici sociali.

Gli indagati sono accusati di presunti favoritismi nel riconoscimento delle invalidità civili in cambio di denaro

