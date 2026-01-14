Massa indagine invalidità civili | cinque arresti fra Asl e Comune
A Massa, un’indagine sulle pratiche di invalidità civile ha portato all’arresto di cinque persone tra Asl e Comune. Gli indagati sono sospettati di aver favorito il riconoscimento di invalidità in cambio di denaro, sollevando questioni di possibile illeciti nel settore. La vicenda si inserisce in un contesto di approfondimenti sulla trasparenza e correttezza delle procedure amministrative relative ai benefici sociali.
Gli indagati sono accusati di presunti favoritismi nel riconoscimento delle invalidità civili in cambio di denaro L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it
Leggi anche: Massa, blitz dei carabinieri in Comune: cinque arresti, indagini sulle invalidità civili
Leggi anche: Certificati di invalidità civile in cambio di denaro: cinque arresti a Massa
Massa, blitz dei carabinieri in Comune: cinque arresti, indagini sulle invalidità civili - Cinque persone, tra cui un medico legale, per presunti favoritismi nell’emissione di permessi e agevolazioni per le invalidità civili. msn.com
Il comitato provinciale dell'ANPI di Roma esprime la più totale e fraterna solidarietà all'ANPI di Massa-Carrara, al suo presidente Giancarlo Albori e a tutti coloro che si sono visti recapitare gli avvisi di indagine per la manifestazione del 23 ottobre scorso a Mas facebook
Massa, blitz dei carabinieri in Comune: cinque arresti, indagini sulle invalidità civili x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.