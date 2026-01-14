Marty Supreme Josh Safdie svela il cameo di Robert Pattinson | Quella voce è la sua

Il regista Josh Safdie ha rivelato un dettaglio interessante sul suo nuovo film, in uscita con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow. Durante un’intervista, ha confermato il cameo di Robert Pattinson, sottolineando che la voce riconoscibile presente nel film è quella dell’attore di The Batman. Questa scoperta aggiunge un elemento inedito alla produzione, suscitando curiosità tra gli appassionati e i fan dei due attori.

Il regista del film con Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow ha svelato un dettaglio inedito legato alla star protagonista di The Batman. Josh Safdie ha stupito gli spettatori del BFI Southbank di Londra parlando del suo ultimo film, Marty Supreme, con protagonisti Timothée Chalamet e Gwyneth Paltrow. Il regista ha svelato che una star con la quale aveva già collaborato ha partecipato al film. Si tratta di Robert Pattinson, con il quale Safdie aveva lavorato in Good Time, che ha partecipato in Marty Supreme con un cameo vocale del quale nessuno era a conoscenza prima della rivelazione di Josh Safdie all'evento londinese. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

