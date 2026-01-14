Marocchi commenta l’infortunio di Vlahovic, ritenendolo una possibile occasione per la Juventus. Sulla questione del mercato, suggerisce che potrebbe essere preferibile ridurre gli interventi e mantenere stabilità, evitando operazioni che potrebbero creare più complicazioni. La sua analisi si concentra sulle implicazioni di questa situazione per la rosa bianconera e le strategie future in un momento di incertezza.

. Le dichiarazioni. La Juventus può vincere lo scudetto? Prova a rispondere a Repubblica Giancarlo Marocchi, ex centrocampista che il tricolore lo ha vinto con Lippi nel 1995 e oggi opinionista di Sky. SPALLETTI – « Diciamo che, come aveva promesso, Spalletti ha portato la Juve nel gruppo da cui uscirà il campione d’Italia. La squadra l’ha sistemata e la sta facendo funzionare al cento per cento, ma manca il riscontro dei confronti diretti: nel prossimo mese e mezzo ne avrà parecchi e si saprà tutto ». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Marocchi: «L’infortunio di Vlahovic è stato una fortuna per la Juve. Mercato? Forse ora è meglio toccare il meno possibile»

Leggi anche: Vlahovic, infortunio all’adduttore: out 2/3 mesi. Juve torna sul mercato?

Leggi anche: Mercato Juve, Vlahovic è stato contattato da quel club per la prossima stagione! C’è già il progetto… Le ultimissime notizie

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il futuro di Vlahovic è già scritto e c'è anche il Milan di mezzo

Jett Lawrence fuori per infortunio. E, guardando il contesto generale, non è un episodio isolato. Negli ultimi anni, nella 450, si sono viste stagioni in cui solo un pilota é riuscito a prendere parte a tutte le gare. Questo dato, da solo, dice molto. In un campionato facebook