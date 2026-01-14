Marocchi applaude Spalletti | Juventus adesso funziona tutto! Sulle chance scudetto e su Chiesa la penso così
Giancarlo Marocchi analizza la situazione attuale della Juventus, sottolineando i miglioramenti sotto la guida di Luciano Spalletti. L’ex centrocampista, vincitore dello scudetto nel 1995, valuta positivamente la ripresa della squadra e le possibilità di conquistare il titolo, con particolare attenzione alle chance di Chiesa. In questo contesto, Marocchi offre una prospettiva equilibrata sul percorso e le prospettive future dei bianconeri.
L’ex calciatore della Juventus, Giancarlo Marocchi, ha voluto dire la sua sul momento della squadra bianconera in ripresa con Luciano Spalletti La Juventus può vincere lo scudetto? Prova a rispondere Giancarlo Marocchi, ex centrocampista che il tricolore lo ha vinto con Lippi nel 1995 e oggi opinionista di Sky. Questa la sua intervista a Repubblica. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com
Marocchi svela | Juve perfetta nel primo tempo Nella ripresa ha gestito la gara Sulla partita contro il Lecce….
Marocchi: "Spalletti ha portato la Juve a lottare per lo scudetto. L'infortunio di Vlahovic è stata una fortuna" - Intervistato da "La Repubblica", Giancarlo Marocchi, ex giocatore, tra le altre, della Juventus, parla delle ambizioni scudetto rinnovate dei bianconeri: "Diciamo che, come ... tuttojuve.com
Marocchi: "Juventus nel gruppo per lo Scudetto, Spalletti ha mantenuto la promessa" - Giancarlo Marocchi a Sky Sport ha parlato della Juventus vista contro la Cremonese: "Spalletti ha mantenuto la promessa, quandò arrivò disse che la Juventus doveva rientrare in ... tuttojuve.com
Juventus, Spalletti ha almeno cinque buoni motivi per sorridere - Il Monday Night contro la Cremonese ha detto che la squadra bianconera ha ritrovato il coraggio delle proprie azioni, l'istinto goleador di David, la leadership di Thuram e molto altro ... msn.com
