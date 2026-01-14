Marcolin | equilibrio in Serie A e McTominay da top assoluto

Dario Marcolin analizza l’andamento della Serie A, sottolineando l’importanza dell’equilibrio tra le squadre. Inoltre, evidenzia le prestazioni di Scott McTominay, riconoscendolo come uno dei giocatori più efficaci del campionato. Il suo commento offre una prospettiva obiettiva sulla competizione, evidenziando i punti salienti e le caratteristiche che influenzano l’andamento del torneo in modo equilibrato e preciso.

Tra passerelle e calcio, Dario Marcolin ha offerto una lettura lucida e trasversale del campionato, . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

IL PARERE - Marcolin: Napoli, Inter e Milan forse si stanno staccando, ma c'è grande equilibrio, McTominay è fortissimo; Dario Marcolin. Juve da scudetto? Quando è nei paraggi è sempre temibile.

