marco pisoni nominato direttore generale di ifis npl investing

Marco Pisoni è stato nominato nuovo direttore generale di Ifis Npl Investing, società controllata da Banca Ifis specializzata nella selezione e gestione di crediti deteriorati. La nomina rafforza il ruolo di Ifis Npl Investing nel mercato dei crediti non performing, con l’obiettivo di ottimizzare le strategie di investimento e di gestione dei portafogli.

Marco Pisoni è stato nominato direttore generale di Ifis Npl Investing, controllata di Banca Ifis dedicata alla selezione, valutazione e acquisto di portafogli di crediti deteriorati. Pisoni, che ha anche collaborato con Banca d’Italia nell’ambito dell’Asset Quality Review lanciata dalla Bce, nel suo percorso professionale ha ricoperto importanti incarichi presso realtà come PwC e EY (di cui è stato direttore) e all’interno dello stesso gruppo Banca Ifis. Dal 20202 era Head of Deals in Ifis Npl Investing. 🔗 Leggi su Lettera43.it

