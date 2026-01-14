Marco Mengon | Con l’Islanda la sfida più dura Vogliamo portare l’Italia più in alto possibile agli Europei

Marco Mengon, regista della nazionale italiana di pallamano, ha sottolineato come la sfida contro l’Islanda rappresenti la prova più difficile. L’obiettivo è portare l’Italia il più in alto possibile agli Europei. Mengon ha condiviso le aspettative e le sfide del team in un’intervista su Focus, il canale YouTube di OA Sport.

Marco Mengon, regista della nazionale italiana di pallamano, è stato l’ospite di Focus, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il regista azzurro si è raccontato nell’intervista curata da Alice Liverani ed ha espresso le sue considerazioni e gli obiettivi dell’Italia per gli Europei 2026, in programma dal 15 gennaio. Come è nata la passione per la pallamano: “Veniamo da una piccola città in cui c’è una squadra in prima divisione. Con qualche amico abbiamo iniziato a giocarci e ci ha subito entusiasmato. Io e mio fratello (Simone, ndr) si siamo anche dedicati allo sci di fondo ma poi abbiamo scelto la pallamano. 🔗 Leggi su Oasport.it

