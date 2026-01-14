Manuela potrebbe aver mentito | i dubbi della Cassazione Nuova udienza sulla scarcerazione di Louis

La Cassazione esamina i motivi del ricorso riguardante la conferma della detenzione di Louis Dassilva, sospettato nel caso di Manuela. La nuova udienza, svolta a Rimini il 14 gennaio 2026, si concentra su sei punti chiave, tra cui eventuali inganni di Manuela. La decisione finale sulla scarcerazione dipenderà dall’esito di questa discussione, che potrebbe influire sul prosieguo delle indagini.

Rimini, 14 gennaio 2026 - Sono sei i motivi cardine sopra cui è stato imperniato il ricorso in Cassazione alla conferma della misura cautelare in carcere per Louis Dassilva ribadita in aprile dal Tribunale del Riesame di Bologna. Sei motivi avanzati dagli avvocati Andrea Guidi e Riario Fabbri, sopra cui la Suprema Corte di Roma si è confrontata ancora nell'ambito di un altro filone di battaglia giudiziaria, tra procura e avvocati di Dassilva, relativamente al delitto di via del Ciclamino: per cui il 35enne è imputato per l'accusa dell' omicidio di Pierina Paganelli. La Cassazione già nelle scorse settimane si era pronunciata con un annullamento e rinvio, di nuovo, al Tribunale del Riesame per chiedere un ulteriore giudizio in merito alla scarcerazione o meno di Dassilva.

