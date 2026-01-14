Manetti | La Toscana custodisce la lezione di Spini intellettuale della libertà

La Toscana ricorda Giorgio Spini, figura di rilievo nel panorama intellettuale e storico della regione. A vent’anni dalla sua scomparsa, si rinnova l’importanza del suo insegnamento sulla libertà e il ruolo della cultura. La sua eredità continua a rappresentare un punto di riferimento per la comprensione della storia toscana e italiana, sottolineando l’importanza di un pensiero libero e critico.

FIRENZE – Sono passati vent’anni, ma la lezione è ancora viva. La Toscana si ferma a ricordare Giorgio Spini, scomparso due decenni fa. Non solo un accademico, ma una coscienza critica del Novecento italiano. A tracciarne il ricordo è Cristina Manetti, assessora regionale alla cultura. Le sue parole restituiscono l’immagine di un uomo che non ha mai scisso lo studio dalla vita reale. Spini è stato uno storico dal rigore straordinario, certo. Ma soprattutto un intellettuale che ha interpretato la cultura come impegno civile e politico. Era un antifascista convinto. Ha attraversato il “secolo breve” tenendo la barra dritta su temi fondamentali: la libertà, la responsabilità del singolo, la democrazia. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

