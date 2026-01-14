Maneggia un residuato bellico uomo muore a Valdobbiadene

A Valdobbiadene, un uomo di 56 anni è deceduto a causa dell'esplosione di un residuato bellico, probabilmente un ordigno risalente alla Prima guerra mondiale. L'incidente è avvenuto mentre l’uomo manipolava illegalmente l’oggetto nel suo ricovero attrezzi. È ancora in corso un’indagine per accertare le circostanze dell’accaduto e le eventuali responsabilità.

AGI - A Valdobbiadene, un uomo di 56 anni, con precedenti di polizia, è stato ucciso dall'esplosione di un ordigno, verosimilmente un residuato bellico risalente al primo conflitto mondiale, che stava maneggiando illegalmente all'interno del suo ricovero attrezzi. Sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza il sito prima di poter fare ulteriori accertamenti poiché sono presenti altri ordigni.

