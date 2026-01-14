Maneggia un residuato bellico uomo muore a Valdobbiadene

A Valdobbiadene, un uomo di 56 anni è morto a causa di un’esplosione mentre maneggiava un residuato bellico probabilmente risalente alla Prima guerra mondiale. L’incidente è avvenuto nel suo ricovero attrezzi e si è verificato in circostanze legate a un’attività non autorizzata. La vicenda evidenzia i rischi associati alla manipolazione di ordigni inesplosi, spesso presenti in aree storiche e agricole.

AGI - A Valdobbiadene, un uomo di 56 anni, con precedenti di polizia, è stato ucciso dall'esplosione di un ordigno, verosimilmente un residuato bellico risalente al primo conflitto mondiale, che stava maneggiando illegalmente all'interno del suo ricovero attrezzi. Sul posto sono arrivati gli artificieri dei carabinieri per mettere in sicurezza il sito prima di poter fare ulteriori accertamenti poiché sono presenti altri ordigni. Secondo fonti locali, l'uomo era un collezionista di reperti bellici e aveva portato a casa un ordigno della Prima guerra mondiale. La dinamica. La deflagrazione sarebbe avvenuta intorno alle 13 di mercoledì 14 gennaio.

Ordigno bellico esplode a Valdobbiadene, morto il collezionista Attilio Frare che lo aveva trovato - Un ordigno bellico è esploso in un’abitazione di Valdobbiadene: morto il collezionista Attilio Frare, ferito un altro uomo. virgilio.it

Ucciso da un’esplosione: 56enne muore mentre maneggia un ordigno - Valdobbiadene: 56enne ucciso da un'esplosione di un ordigno bellico nel suo ricovero attrezzi, Carabinieri e artificieri al lavoro. nordest24.it

