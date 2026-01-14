Una nuova serie televisiva si concentra sul caso della bidella pendolare, offrendo un approfondimento sulla sua vicenda e sulle implicazioni sociali che ne derivano. Attraverso una narrazione accurata e rispettosa, il programma mira a offrire uno sguardo realistico e senza sensazionalismi su una storia che ha catturato l’attenzione. Un’occasione per riflettere sulle dinamiche quotidiane e sulla percezione della notorietà nel nostro contesto sociale.

Se Andy Warhol fosse stato italiano, non avrebbe detto che tutti hanno diritto a un quarto d’ora di celebrità, ma che tutti hanno diritto a un quarto d’ora di celebrità, poi a un altro quarto d’ora, poi a un altro quarto d’ora ancora finché, a furia di quarti d’ora, hanno diritto a ritrovarsi celebri senza che ne sia davvero chiaro il motivo. Prendiamo la bidella che, qualche tempo fa, era finita sui giornali perché assegnata a una scuola di Milano e, per via del carovita, le conveniva pendolare ogni giorno sull’alta velocità da Napoli anziché prendere in affitto una stanzetta nell’hinterland. Era chiaro che la sua storia non fosse credibile – non tanto perché il viaggio costa sui cento euro a tratta, ma perché il primo treno utile arriva a Milano un’oretta dopo l’apertura delle scuole – ma era ben trovata, in quanto coincideva con un luogo comune: il povero lavoratore meridionale deportato a mille chilometri da casa per svolgere un lavoro che gli costa l’intero stipendio e oltre. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Manca una serie televisiva sul caso della bidella pendolare

Leggi anche: Stalking a una preside di Caivano, arrestata l'ex "bidella pendolare"

Leggi anche: Stalking a una preside di Caivano, arrestata l'ex "bidella pendolare"

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Hideo Kojima condivide la lista dei suoi film e serie tv preferite nel 2025: manca Stranger Things; ?? C'è una concorrente trentina alla nuova serie tv Donnavventura: di chi si tratta; Scrubs, il nuovo teaser trailer della serie revival; Da Landman a The Beast In Me: 4 serie TV da recuperare questo weekend su Netflix e Paramount+.

Manca una serie televisiva sul caso della bidella pendolare - Qualche tempo fa era finita sui giornali perché, assegnata a una scuola di Milano diceva che, per via del carovita, le conveniva viaggiare ogni giorno sull’alta velocità da Napoli anziché affittare un ... ilfoglio.it