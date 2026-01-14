Malore in piscina gravissima una ragazzina di 17 anni
Una ragazzina di 17 anni ha accusato un malore improvviso nella piscina di Magenta, in provincia di Varese. Dopo essere svenuta negli spogliatoi di via Casati, è stata soccorsa e trasportata in codice rosso all’ospedale di Legnano, con l’intervento dell’elicottero. La vicenda è attualmente sotto monitoraggio delle autorità sanitarie per approfondimenti sulle cause del malore.
Il malore improvviso, poi la chiamata al 112 e la corsa in ospedale con l'elicottero. Una ragazzina di 17 anni è stata trasportata all'ospedale di Legnano in codice rosso dopo essersi accasciata a terra all'interno degli spogliatoi della piscina di via Casati a Magenta (hinterland ovest di.
