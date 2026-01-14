Malore in piscina gravissima una 17enne

Una 17enne è stata colta da un grave malore mentre si trovava negli spogliatoi della piscina di via Casati a Magenta. L'incidente ha richiesto l'intervento immediato dei soccorsi, che hanno prestato le prime cure prima di trasportarla in ospedale. La dinamica dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

La ragazza si è accasciata a terra all'interno degli spogliatoi della piscina di via Casati a Magenta.

