Malen Roma | l’olandese è atterrato in Italia inizia la sua avventura in giallorosso – FOTO

Malen, il calciatore olandese, è arrivato a Roma e ha iniziato la sua esperienza con la maglia giallorossa. L’operazione rappresenta un importante aggiornamento sulla rosa della Roma, che si prepara a nuove sfide. Di seguito, tutti i dettagli e le prime immagini dell’arrivo del giocatore nella Capitale.

