La Roma ha ufficializzato l'acquisto di Donyell Malen, rafforzando il reparto offensivo. L'operazione si è conclusa con successo, aggiungendo un elemento di qualità alla rosa giallorossa. Di seguito i dettagli dell'accordo e le cifre coinvolte in questa nuova acquisizione, che rappresenta un'importante mossa per il mercato dei capitolini.

Malen Roma, è fatta: accordo trovato per il nuovo colpo in attacco dei giallorossi. Cosa è successo e i dettagli dell’operazione L’attesa è terminata, il tormentone di mercato ha trovato la sua risoluzione definitiva: Donyell Malen è virtualmente un nuovo giocatore della Roma. La notizia che i tifosi giallorossi aspettavano con ansia è arrivata: l’accordo . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Malen Roma, è fatta: altro colpo in attacco dei giallorossi dopo Robinio Vaz! Le cifre e i dettagli dell’operazione

Leggi anche: Robinio Vaz Roma: i giallorossi chiudono per il colpo dal Marsiglia! Formula, cifre e dettagli dell’acquisto in attacco

Leggi anche: Calciomercato Roma, a Gasperini non basta Robinio Vaz: accelerata per Malen

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

CdS – Raspadori tace e aspetta il Napoli la Roma è spazientita e pensa a Malen; Tutto fatto colpo Roma | arriva il bomber ma non è finita | CM; Roma Vaz è arrivato | atterrato a Ciampino.

Raspadori alla Dea, Malen in arrivo alla Roma: le ultime sull'attaccante olandese - Così la telenovela Raspadori si conclude nel modo più inatteso. ilmessaggero.it