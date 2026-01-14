Makeup by Mario saluta la global president Alicia Valencia

Makeup by Mario annuncia con rispetto la partenza di Alicia Valencia, global president dal 2020. Dopo aver contribuito allo sviluppo dell’azienda fondata da Mario Dedivanovic, Alicia lascia la posizione per nuove sfide professionali. La sua collaborazione ha rappresentato un periodo di crescita e innovazione per il brand, che ringrazia Alicia per il suo impegno e augura il meglio per il futuro.

In squadra dal 2020, Alicia Valencia lascia l'azienda di beauty Makeup by Mario, fondata dall'iconico make-up artist Mario Dedivanovic. Dopo sei anni di collaborazione, durante i quali la manager ha contribuito in modo determinante allo sviluppo e alla crescita dell'azienda, arriva l'annuncio da parte della stessa Valencia che ha parlato di una decisione presa "con emozioni contrastanti": la scelta sembrerebbe essere dettata dalla volontà di dedicare più tempo alla famiglia. Alicia Valencia lascia l'incarico di global president da Makeup by Mario. Nel post si leggono i ringraziamenti al make-up artist, "per l'opportunità di lavorare insieme e per avermi permesso di contribuire a trasformare la sua visione in realtà", sottolineando l'orgoglio per il percorso compiuto e per il team costruito nel tempo.

