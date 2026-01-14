Mail fasulla e QR code | la truffa perfetta all' assicurazione ma viene scoperto e condannato

Un uomo è stato condannato a un anno di reclusione e a un risarcimento di mille euro per una truffa ai danni di un automobilista. Utilizzando una email contraffatta e un QR code che rimandava al suo conto corrente, ha tentato di ingannare la vittima, ma è stato scoperto e giudicato conforme alla legge. Questa vicenda evidenzia i rischi delle frodi informatiche e l’importanza di prestare attenzione a dettagli telematici sospetti.

Un anno e risarcimento di mille euro. È la condanna inflitta a un uomo per truffa informatica aggravata ai danni di un automobilista, utilizzando una mail contraffatta e un qr code che rimandava direttamente al conto corrente dell'imputato.Secondo la ricostruzione dell'accusa, l'imputato aveva.

