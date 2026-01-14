Magistratura perché è diventata intoccabile

L’opposizione alla riforma Nordio sulla separazione delle carriere giudiziarie si concentra su due punti principali. Da un lato, si difende l’attuale modello italiano, considerato unico al mondo, dall’altro si accusa il centrodestra di voler modificare la Costituzione. Questa posizione evidenzia la percezione di un sistema giudiziario ormai intoccabile, alimentando un dibattito che coinvolge principi costituzionali e la storia del nostro ordinamento.

Tra le posizioni esasperate del fronte del No alla riforma Nordio di separazione delle carriere di giudici e pubblici ministeri, due che mi colpiscono particolarmente: l’apologia della soluzione italiana di governo del sistema giudiziario che si distinguerebbe nel mondo perla sua originalità, e l’accusa al centrodestra di voler stravolgere la Costituzione italiana. Chi applaude l’originalità della “soluzione” italiana del rapporto giudici-pm scorda di riflettere su come nasce questa “soluzione” che non deriva dal vecchio Stato liberale postrisorgimentale che come tutte le democrazie europee in via di assestamento nell’Ottocento prevedeva una netta separazione tra giudici indipendenti e magistrati inquirenti, bensì è una scelta del regime fascista con una legge del 1934 che risponde a una logica corporativistica, mortale nemica di qualsiasi libera dialettica sociale, politica e infine anche di quella tra un’accusa e una difesa che nel processo possano godere di parità di diritti e della terzietà del giudice. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

