Magia del Brenta partecipa a Fiera Sposi Padova

Magia del Brenta partecipa a Fiera Sposi Padova, in programma sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026. L’evento, dedicato alle coppie che stanno pianificando il matrimonio, si svolge a Padova e offre l’opportunità di scoprire una location elegante e personalizzabile in Riviera del Benta, tra Padova e Venezia. Un’occasione per conoscere le proposte di Magia del Brenta e trovare la cornice ideale per il giorno più importante.

Sabato 17 e domenica 18 gennaio 2026, Magia del Brenta sarà presente a Fiera Sposi Padova, l'evento dedicato alle coppie che stanno organizzando il proprio matrimonio e sono alla ricerca di una location elegante e personalizzabile in Riviera del Brenta, tra Padova e Venezia.

