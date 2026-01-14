Magenta tenta una rapina ma viene accoltellato | i complici lo abbandonano fuori l’ospedale muore poco dopo
A Magenta, un tentativo di rapina si è concluso con un accoltellamento. L’uomo, ferito al torace durante una colluttazione con il proprietario di casa, è stato poi abbandonato dai complici davanti all’ospedale, dove è deceduto poco dopo. La vicenda evidenzia le conseguenze di azioni criminali e la reazione delle persone coinvolte. L’articolo approfondisce i dettagli dell’accaduto e le implicazioni per la sicurezza locale.
L’uomo, ferito al torace durante una colluttazione con il proprietario di casa, è stato successivamente abbandonato dai complici davanti all’ospedale di Magenta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Era stato abbandonato davanti all'ospedale di Magenta senza documenti. Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri. L'uomo, un 37enne di famiglia nomade, si sarebbe introdotto con un complice per rubare in un appartamento di Lonate Pozzolo (Varese) facebook
