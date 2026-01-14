Maduro frenò sulla liberazione di Trentini | la rivelazione Burlò | In cella scarafaggi Incappucciati come a Guantanamo

Dopo 14 mesi di detenzione in una delle carceri più dure del regime di Maduro, i Trentini sono tornati in Italia. La loro esperienza è stata segnata da condizioni dure e violazioni dei diritti umani, come testimoniano le parole di Burlò, che descrive la prigionia con termini duri e senza eccessivi enfasi. Questa vicenda evidenzia le difficoltà affrontate dai cittadini italiani incarcerati all’estero e le sfide di un sistema giudiziario oppressivo.

Sono rientrati in Italia dopo 14 mesi vissuti nel terrore di una delle strutture carcerarie più repressive del regime di Maduro. Mario Burlò e Alberto Trentini hanno fatto ritorno alle loro case, per ricostruire e riprendere una vita messa in pausa dietro le sbarre a Caracas. Cercando di superare le violenze psicologiche, il terrore di non potere più riabbracciare i propri cari, il silenzio assordante di una quotidianità vissuta in una manciata di metri quadri, al limite della follia. Mesi e mesi di trattative diplomatiche, avviate nel silenzio con un apparato ostile che ora, poi l'arrivo di Delcy Rodriguez alla presidenza del Venezuela, che ha avviato una "fase piena di ambiguità, che può aprire spiragli di luce ma anche trabocchetti.

