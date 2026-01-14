Madonna a Sanremo 2026? Carlo Conti svela la verità | Si è creato un cortocircuito per Patty Pravo

Carlo Conti ha chiarito che Madonna non sarà presente come ospite a Sanremo 2026, smentendo le precedenti voci circolate. La discussione si è concentrata anche su Patty Pravo, coinvolta in un cortocircuito di informazioni. Con questa dichiarazione, gli organizzatori confermano la linea ufficiale del festival, offrendo chiarezza sui nomi che parteciperanno all’edizione prossima.

Le voci che davano Madonna come possibile ospite del Festival di Sanremo 2026 sono state definitivamente smentite da Carlo Conti. Il direttore artistico e conduttore dell'evento ha chiarito la situazione durante una conferenza tenuta alla Scuola di giornalismo di Perugia, dove ha incontrato gli allievi del master per parlare della preparazione del suo quinto festival. "Credo sia abbastanza impossibile che Madonna possa venire al Festival di Sanremo", ha dichiarato Conti, spiegando l'origine del malinteso che aveva acceso l'entusiasmo del pubblico. La speculazione è nata da un particolare collegamento: Madonna ha recentemente cantato La bambola di Patty Pravo, e proprio Patty Pravo è tra le artiste in gara nell'edizione 2026 del festival.

