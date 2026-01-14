Mad for Science ecco le 50 scuole selezionate per la seconda fase del Premio nazionale Tre sono campane

La Fondazione Diasorin Ets ha annunciato le 50 scuole secondarie di secondo grado selezionate per la seconda fase del Premio nazionale Mad for Science. Tra queste, tre sono scuole campane. Questa fase rappresenta un passo importante nel percorso di valorizzazione dell’impegno scientifico degli studenti italiani, confermando l’interesse per la promozione della cultura scientifica nelle scuole del territorio.

La Fondazione Diasorin Ets rende noto l’elenco delle 50 scuole secondarie di secondo grado che hanno superato la prima fase di selezione della decima edizione del Concorso nazionale Mad for Science, accedendo alla fase successiva dell’iniziativa. Le scuole selezionate provengono da 17 regioni italiane, a conferma di una partecipazione ampia e distribuita su tutto il territorio nazionale. In particolare, il 40% degli istituti ammessi proviene dal Nord Italia, il 28% dal Centro, mentre il 32% da Sud e Isole. Entrando nel dettaglio, la Puglia è la regione maggiormente rappresentata con 9 scuole selezionate, seguita dalla Lombardia con 6 istituti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Mad For Science 2026: scelte le 50 scuole che accedono alla II fase - In occasione del decennale, la Challenge 2026 si terrà a Roma il 28 maggio Riceviamo e pubblichiamo. expartibus.it