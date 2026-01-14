Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri per i caregiver familiari è stato giudicato insufficiente da Trapanese. Secondo il rappresentante del M5S, si tratta di una risposta che non affronta adeguatamente le esigenze di chi si prende cura di propri cari, evidenziando la necessità di un sostegno più efficace e dignitoso per questa importante realtà sociale.

“Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta una risposta insufficiente a una grande emergenza sociale: la condizione dei caregiver familiari”. Dichiara Luca Trapanese, vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Leggi anche: M5S, Trapanese: “Il ddl sui caregiver è inadeguato, serve un sostegno dignitoso”

Leggi anche: Neurologi: "Bene Ddl caregiver ma servono formazione e sostegno psicologico"

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

M5S, Trapanese: Il ddl sui caregiver è inadeguato, serve un sostegno dignitoso; M5S Trapanese | Il ddl sui caregiver è inadeguato serve un sostegno dignitoso; Neurologi | Bene Ddl caregiver ma servono formazione e sostegno psicologico.

M5S, Trapanese: il DDL sui caregiver è inadeguato, serve sostegno dignitoso - “Il disegno di legge approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta una risposta insufficiente a una grande emergenza sociale: la condizione dei caregiver familiari”. msn.com