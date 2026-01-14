Lutto nello sport l’Italia piange una vera leggenda

L’Italia annuncia con dolore la scomparsa di una delle sue più grandi leggende nel mondo dello sport. La Superbike, un pilastro del motociclismo, perde una figura carismatica e amata da appassionati e colleghi. La sua presenza ha segnato un’epoca, lasciando un’eredità che resterà nel cuore di molti. Un momento di riflessione e rispetto per un campione che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama sportivo nazionale.

– La Superbike perde una delle sue figure più carismatiche e riconoscibili. Genesio Bevilacqua si è spento a 66 anni, dopo il peggioramento di una malattia con cui combatteva da tempo. Imprenditore di successo nel settore delle ceramiche sanitarie e appassionato autentico di motociclismo, ha lasciato un’impronta profonda e duratura nel mondo delle corse, dimostrando che anche partendo da zero si può arrivare in cima. . Nel 2007 Bevilacqua dà vita ad Althea Racing, un progetto nato dalla passione più che dalla strategia industriale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

