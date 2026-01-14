Lutto nel mondo politico bergamasco | è morta Valeria Fedeli

È venuta a mancare Valeria Fedeli, figura di rilievo nel panorama politico e sindacale italiano. Ex ministra dell'Istruzione e storica rappresentante sindacale, aveva 76 anni. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il mondo politico bergamasco e nazionale.

IL RICORDO. È morta Valeria Fedeli. Sindacalista ed ex ministra dell’Istruzione con il governo Gentiloni, aveva 76 anni. Prima della sua nomina al governo aveva ricoperto anche la carica di vicepresidente del Senato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

