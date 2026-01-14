Lutto nel calcio si è spento l' ex calciatore della Spal | vinse un campionato di Serie C

È deceduto Renzo Ragonesi, ex calciatore della Spal, all’età di 82 anni. Bolognese di nascita, Ragonesi ha militato nel club ferrarese dal 1971 al 1973, contribuendo alla conquista di un campionato di Serie C. La sua carriera, segnata da impegno e dedizione, rimane parte della storia del club. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del calcio e per la comunità sportiva locale.

