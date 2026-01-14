Lutto nel calcio si è spento l' ex calciatore della Spal | vinse un campionato di Serie C
È deceduto Renzo Ragonesi, ex calciatore della Spal, all’età di 82 anni. Bolognese di nascita, Ragonesi ha militato nel club ferrarese dal 1971 al 1973, contribuendo alla conquista di un campionato di Serie C. La sua carriera, segnata da impegno e dedizione, rimane parte della storia del club. La sua scomparsa rappresenta una perdita per il mondo del calcio e per la comunità sportiva locale.
Addio a Renzo Ragonesi. Si è spento, martedì 13, all’età di 82 anni l’ex centrocampista della Spal. Bolognese di nascita, Ragonesi approda a Ferrara nel 1971 (rimanendoci fino al 1973): con la casacca biancazzurra gioca in tutto 34 partite, segnando due gol. Entra, comunque, nella storia del club. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
