L’usato non è più un pacco | dentro la fabbrica digitale delle auto di seconda mano di Auto1

L'acquisto di auto usate sta cambiando, grazie a una piattaforma digitale che punta su trasparenza, qualità e affidabilità. Auto1 si distingue nel mercato italiano, tradizionalmente riservato e diffidente, offrendo un’esperienza più sicura e lineare. Con un processo trasparente e controllato, si mira a rendere l’usato una scelta più semplice e sicura per i consumatori, contribuendo a elevare gli standard di questo settore.

Portare trasparenza, qualità e fiducia in uno dei mercati storicamente più diffidenti d'Italia: quello delle auto usate. È questa la missione di AUTO1 Group SE, la piattaforma digitale leader in Europa per l'acquisto, la vendita e il finanziamento di auto usate, che opera nel nostro Paese con i brand Noicompriamoauto.it e Autohero. A raccontare strategia, numeri e visione è Silvano Soloperto, Vicepresidente Italy del gruppo, intervistato per il vodcast Money Vibez Stories. "L'idea alla base di Auto1 Group – spiega – è quella di portare più trasparenza e qualità in un mercato che è sempre stato un po' malvisto, perché molto frammentato e spesso basato su trattative tra privati".

