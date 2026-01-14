Lunaria a Levante omaggia Andrea Camilleri con un evento a Palazzo Ducale

Lunaria a Levante celebra il centenario di Andrea Camilleri con un evento speciale a Palazzo Ducale. Nato il 6 settembre, Camilleri rappresenta una figura fondamentale nel panorama culturale italiano, con un legame profondo con Lunaria Teatro. L’iniziativa intende onorare la sua eredità artistica e la sua influenza nel teatro, nella televisione e nella letteratura, offrendo un’occasione di riflessione e memoria condivisa.

Lo scorso 6 settembre avrebbe compiuto cent’anni Andrea Camilleri, un gigante del teatro, della televisione e della letteratura italiana al quale è strettamente legata, anche, la nascita di Lunaria Teatro. Proprio per questo la compagnia diretta da Daniela Ardini, che di Camilleri fu allieva. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

