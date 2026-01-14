L' ultima volta di Martin Parr
L’ultima mostra di Martin Parr rappresenta un’occasione per esplorare il suo sguardo unico sulla vita quotidiana. Conosciuto per il suo stile diretto e realistico, Parr cattura momenti autentici di diverse realtà, offrendo una riflessione sincera sul nostro modo di vivere. La sua fotografia invita a osservare con attenzione e semplicità, senza artifici, contribuendo a una comprensione più profonda del nostro tempo e dei luoghi che abitiamo.
Abbiamo subito fatto il suo nome quando ci siamo messi a pensare, insieme ai colleghi di Vogue Italia, chi avrebbe potuto restituire al meglio l’idea di lifestyle legato alla montagna che ha reso le nostre Alpi una meta ambita a livello globale. L’entusiasmo alla notizia che avesse accettato si è sciolto nella commozione di apprendere della sua morte pochi giorni dopo. Quello che segue è di fatto il suo ultimo servizio. Un onore condividerlo con voi — FEDERICO SARICA Nel 1994, una riunione convocata per decidere se includere o meno Martin Parr nell’agenzia fotografica Magnum si trasformò immediatamente in un episodio destinato a entrare nella leggenda della fotografia moderna. 🔗 Leggi su Gqitalia.it
