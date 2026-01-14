Luigi Nicolais autorità e istituzioni ai funerali dell’ex ministro e ricercatore

Napoli si congeda da Luigi Nicolais, figura di rilievo nel campo accademico e istituzionale. Ex ministro, professore emerito dell’Università Federico II e cittadino benemerito di Ercolano, ha lasciato un’impronta significativa nella vita pubblica e scientifica della città. I funerali hanno visto la partecipazione di autorità e rappresentanti istituzionali, in segno di rispetto e riconoscenza per il suo contributo.

Napoli dice addio a Luigi Nicolais, ex ministro, professore emerito dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e cittadino benemerito della città di Ercolano. Oltre mille persone hanno partecipato ai funerali nella Basilica di Santa Chiara. Presenti istituzioni, autorità, amici e familiari per l’ultimo saluto a Gino, come lo chiamavano tutti. Hanno preso parte alla cerimonia anche Anna Maria Bernini, ministra dell’Università e della Ricerca, Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Ciro Buonajuto, consigliere regionale e già sindaco di Ercolano, Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e Antonio Bassolino, ex presidente della Regione Campania. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Luigi Nicolais, autorità e istituzioni ai funerali dell’ex ministro e ricercatore Leggi anche: Addio all'ex ministro Luigi Nicolais: presente ai funerali la ministra Bernini Leggi anche: Addio all'ex ministro e presidente Imast Luigi Nicolais La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Addio a Luigi Nicolais, lo scienziato che ha portato la ricerca nelle istituzioni - Si è spento all’età di 83 anni Luigi Nicolais, ingegnere, accademico e uomo delle istituzioni che ha segnato per oltre mezzo secolo il rapporto tra ricerca ... pupia.tv

