Luigi Favoloso morso da un serpente marino velenosissimo VIDEO

Paura per Luigi Maria Favoloso, influencer di Torre del Greco, che ha rischiato la vita mentre si trovava in vacanza nelle Filippine con la compagna Elena Morali. Era infatti in mare quando è stato morso da un serpente marino tra i più velenosi esistenti. Decisivo l'intervento della compagna che. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

