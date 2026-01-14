L' ufficio comunale distaccato di Staffoli potenzia i servizi

A partire dal nuovo anno, l’ufficio comunale distaccato di Staffoli, situato in via dell’Indipendenza, amplia le proprie funzioni. Questa novità mira a migliorare l’assistenza ai cittadini della frazione, offrendo servizi più efficienti e accessibili. La rinnovata presenza dell’ufficio rappresenta un passo importante per rafforzare il servizio pubblico locale e facilitare le pratiche amministrative per la comunità di Staffoli.

L'ufficio comunale distaccato di Staffoli di via dell'Indipendenza, con l'inizio del nuovo anno, moltiplica i servizi erogati alla popolazione e diventa un punto di riferimento per i cittadini della frazione. Gli utenti troveranno molti dei servizi che prima erano garantiti solo nella sede. 🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

