L' ufficio comunale distaccato di Staffoli potenzia i servizi
A partire dal nuovo anno, l’ufficio comunale distaccato di Staffoli, situato in via dell’Indipendenza, amplia le proprie funzioni. Questa novità mira a migliorare l’assistenza ai cittadini della frazione, offrendo servizi più efficienti e accessibili. La rinnovata presenza dell’ufficio rappresenta un passo importante per rafforzare il servizio pubblico locale e facilitare le pratiche amministrative per la comunità di Staffoli.
L'ufficio comunale distaccato di Staffoli di via dell'Indipendenza, con l'inizio del nuovo anno, moltiplica i servizi erogati alla popolazione e diventa un punto di riferimento per i cittadini della frazione. Gli utenti troveranno molti dei servizi che prima erano garantiti solo nella sede.
