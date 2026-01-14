L' ufficio comunale distaccato di Staffoli potenzia i servizi
L'ufficio comunale distaccato di Staffoli, situato in via dell'Indipendenza, amplia le sue funzioni dall'inizio del nuovo anno. Con un’offerta di servizi più vasta, diventa un punto di riferimento per i residenti della frazione, facilitando l’accesso alle prestazioni amministrative e migliorando la vicinanza alle esigenze della comunità locale.
L'ufficio comunale distaccato di Staffoli di via dell'Indipendenza, con l'inizio del nuovo anno, moltiplica i servizi erogati alla popolazione e diventa un punto di riferimento per i cittadini della frazione. Gli utenti troveranno molti dei servizi che prima erano garantiti solo nella sede. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Leggi anche: L'ufficio comunale distaccato di Staffoli potenzia i servizi
Leggi anche: Palazzo Marino potenzia i servizi digitali
L'ufficio comunale distaccato di Staffoli potenzia i servizi; Staffoli, potenziati i servizi all'ufficio comunale in via Indipendenza; Servizi comunali, più accessibilità nella frazione; Vecchiano, concluso il primo lotto di lavori sulla palestra della scuola 'Leopardi': investiti 37mila euro.
Staffoli, potenziati i servizi all'ufficio comunale in via Indipendenza - L'ufficio comunale distaccato di Staffoli di via dell'Indipendenza, con l'inizio del nuovo anno moltiplica i servizi erogati alla popolazione e diventa un ... gonews.it
Case popolari Le domande a Staffoli - Nei prossimi giorni verrà aperto un punto informativo e di assistenza alla compilazione anche all’Ufficio ... lanazione.it
DAL 24 GENNAIO APERTURE STRAORDINARIE DELL'UFFICIO ANAGRAFE DI VENTURINA PER IL RILASCIO DELLA CIE. L'Amministrazione comunale ha programmato una serie di aperture straordinarie dell’ufficio anagrafe per il rilascio della carta d’ facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.