L’Unione Europea ha destinato ingenti risorse a progetti per i rom, l’inclusione e l’ambiente. Tuttavia, secondo Sardone, questi investimenti risultano poco efficaci e poco orientati alla tutela dell’economia continentale. In un contesto di sfide economiche, la critica si concentra sulla priorità data a iniziative che, a suo avviso, non contribuiscono concretamente allo sviluppo e alla stabilità dell’Europa.

Anziché impegnarsi sulla tutela dell’economia continentale, l’Ue continua a gettare i propri fondi nel vuoto. A denunciarlo, stavolta, è stata l’eurodeputata della Lega Silvia Sardone, che ha lanciato l’allarme sui grandi stanziamenti di denaro versati in favore delle comunità nomadi, del green e di una non specificata inclusione. «Purtroppo continuano gli sprechi milionari della Commissione europea per progetti discutibili e chiaramente ideologici – ha scritto la vicesegretaria del Carroccio in una nota -. Ho infatti trovato, tra i finanziamenti elargiti dall’Europa, numerosi fondi destinati all’integrazione dei rom con finalità spesso stravaganti: 60 mila euro per tornei di tennis a favore dell’inclusione sociale; 700 mila euro per migliorare l’accesso dei nomadi ai servizi di salute mentale; 320 mila euro per progetti contro l’antiziganismo rivolti ai giovani; 150 mila euro per iniziative green contro l’esposizione ai rischi ambientali; 455 mila euro per attività teatrali e artistiche a favore dell’inclusione; 165 mila euro per progetti culinari e musicali volti a promuovere la cultura rom». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - L’Ue ha stanziato milioni per i rom, l’inclusione e l’ambientalismo. La denuncia di Sardone: “Siamo alle solite…”

