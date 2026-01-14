Luciano Darderi la spunta in rimonta contro Alejandro Tabilo ad Auckland e approda ai quarti.

Luciano Darderi si qualifica per i quarti di finale ad Auckland, vincendo in rimonta contro Alejandro Tabilo. Dopo un 2025 ricco di successi e con tre titoli ATP, l’italo-argentino dimostra di poter affrontare con fiducia anche il superficie dura. Questo risultato segnala un avvio positivo per la sua stagione, consolidando la sua crescita nel circuito professionistico.

Inizia nel migliore dei modi la stagione di Luciano Darderi. L’italo-argentino, reduce da un 2025 ricco di soddisfazioni e forte di tre titoli ATP già in bacheca, lancia segnali incoraggianti anche sul cemento. Il successo negli ottavi di finale dell’ ATP 250 di Auckland contro il cileno Alejandro Tabilo (n. 81 del ranking) rappresenta infatti un primo banco di prova superato. Una vittoria tutt’altro che semplice, perché Darderi è stato chiamato a una rimonta dopo aver ceduto nettamente il primo set (6-1). Dal secondo parziale in poi, però, il n. 24 del mondo ha cambiato passo, trovando continuità e incisività soprattutto con il dritto, colpo che ha messo sempre più in difficoltà l’avversario. 🔗 Leggi su Oasport.it

