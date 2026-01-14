Luca Vetrone | Ho denunciato una manager televisiva Mi ha chiesto sesso in cambio di lavoro

Luca Vetrone ha denunciato una manager televisiva che gli avrebbe chiesto sesso in cambio di lavoro. L'ex naufrago dell’Isola ha anche raccontato di essere vittima di stalking dal 2023, con telefonate indesiderate da parte di una donna che si è presentata come manager. La situazione ha portato Vetrone a intraprendere azioni legali, ma l’episodio continua a rappresentare una preoccupazione costante nella sua vita.

Luca Vetrone, il Bonus di Avanti un altro, vittima di una stalker: “Una manager, chiede se**o in cambio di lavoro” - " Luca Vetrone denuncia una stalker che si spacciava per manager televisiva: l'intervista a Nuovo TV. donnaglamour.it

Luca Vetrone: «Sono vittima di una stalker. È una manager televisiva, mi chiede sesso in cambio di lavoro» - Al settimanale "Nuovo Tv" ha confidato di ... msn.com

Il Sindaco di Magenta Luca Del Gobbo, insieme all’Amministrazione comunale e a tutta la cittadinanza, partecipa con profonda commozione al dolore per la tragica scomparsa di tanti giovani, anche italiani, coinvolti nel drammatico evento di Crans-Montana. “I facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.