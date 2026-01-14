Luca Vetrone | Ho denunciato una manager televisiva Mi ha chiesto sesso in cambio di lavoro
Luca Vetrone ha denunciato una manager televisiva che gli avrebbe chiesto sesso in cambio di lavoro. L'ex naufrago dell’Isola ha anche raccontato di essere vittima di stalking dal 2023, con telefonate indesiderate da parte di una donna che si è presentata come manager. La situazione ha portato Vetrone a intraprendere azioni legali, ma l’episodio continua a rappresentare una preoccupazione costante nella sua vita.
Luca Vetrone racconta per la prima volta di essere vittima di una stalker dal 2023. Una donna lo telefonò presentandosi come manager televisiva, e da allora è iniziato l'incubo dell'ex naufrago dell'Isola: "L'ho denunciata, ma non demorde". 🔗 Leggi su Fanpage.it
