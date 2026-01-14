Lotta alla mafia il Brasile ricorre ai metodi e alle leggi italiane per contrastare le organizzazioni criminali

Il Brasile sta adottando metodi e leggi italiane nella lotta contro le organizzazioni criminali, in assenza di una legislazione specifica per le mafie. Lo ha dichiarato Lincoln Gakiya, procuratore di San Paolo, durante un’audizione presso la Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia e altre associazioni criminali. Questa strategia mira a rafforzare gli strumenti legali disponibili per contrastare efficacemente le attività delle organizzazioni criminali nel paese.

«In Brasile non abbiamo una legislazione specifica per le organizzazioni criminali di tipo mafioso». A dirlo è stato Lincoln Gakiya, procuratore del ministero Pubblico di San Paolo, che è stato ascoltato in un'audizione davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla mafia e sulle altre associazioni criminali anche straniere. Successivamente, il delegato ha annunciato di aver partecipato alla stesura di un disegno di legge che ora è all'esame del Congresso: «Hanno deciso di non usare il termine mafia, che gli sembrava troppo, è stato deciso di dargli il nome di 'disegno di legge anti-fazione' che prevede diverse misure, come l'isolamento dei leader delle organizzazioni.

