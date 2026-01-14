L’Osservatorio geofisico di Modena compie 200 anni | Una grande eredità che ci rende orgogliosi e responsabili

L’Osservatorio geofisico di Modena compie 200 anni, un traguardo che testimonia due secoli di impegno nella raccolta e nello studio dei dati meteorologici. Fondato nel 1826 dal duca Francesco IV d’Este, l’istituto rappresenta un patrimonio scientifico di rilevanza internazionale, contribuendo alla conoscenza del clima e dell’ambiente. Questa lunga storia sottolinea la responsabilità di continuare a promuovere la ricerca e la tutela del nostro territorio.

Modena, 14 gennaio 2026 – Era il 14 gennaio 1826 quando il duca Francesco IV d'Este fondava l'Osservatorio geofisico di Modena, che dal 1830 conserva una serie continua di dati meteorologici riconosciuta a livello internazionale. Duecento anni dopo, dalla sede posta nel torrione di levante del Palazzo Ducale, proseguono le osservazioni meteorologiche che permettono di studiare e comprendere l'evoluzione del clima della città. L'osservatorio geofisico di Modena compie 200 anni Le iniziative per il bicentenario. Le iniziative per celebrare il bicentenario hanno preso il via oggi e proseguiranno fino a sabato 17 gennaio, quando oltre 300 persone parteciperanno a visite guidate presso la sede dell'Osservatorio.

L'osservatorio geofisico di Modena compie 200 anni - Ecco i segreti di uno degli osservatori più antichi e longevi d'Italia e del mondo: attivo ancora oggi, non ha mai smesso di fornire dati ... ilrestodelcarlino.it

