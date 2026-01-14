L’Oscar Napoli e ora La grazia | chi è Paolo Sorrentino il regista italiano più premiato degli ultimi anni

Paolo Sorrentino, nato a Napoli nel 1970, è uno dei registi italiani più acclamati degli ultimi anni. La sua carriera si distingue per uno stile distintivo che combina estetica raffinata, riflessione umana e un tono spesso malinconico e ironico. Tra premi internazionali e riconoscimenti, Sorrentino ha consolidato la sua posizione come uno dei più importanti autori del cinema italiano contemporaneo.

Paolo Sorrentino è uno dei registi italiani più riconoscibili e premiati degli ultimi decenni. Nato a Napoli il 31 maggio 1970, ha costruito un cinema profondamente personale, capace di unire ambizione estetica, riflessione esistenziale e uno sguardo ironico e malinconico sull'uomo contemporaneo. La sua formazione artistica è segnata da un evento tragico – la perdita dei genitori in giovane età – che diventa una ferita fondativa e una costante sotterranea della sua poetica. Dopo gli esordi come sceneggiatore, Sorrentino passa alla regia all'inizio degli anni Duemila, imponendosi subito come una voce fuori dal coro nel panorama cinematografico italiano, allora in cerca di nuovi autori capaci di dialogare con il pubblico internazionale.

