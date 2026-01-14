L’orrore nel pc del babysitter | arrestato con centinaia di foto pedopornografiche

A Padova, un giovane di 27 anni, impiegato come babysitter occasionale, è stato arrestato dalla polizia in seguito al ritrovamento di centinaia di foto e video pedopornografici nella sua abitazione. L'indagine ha portato alla scoperta di contenuti illegali, evidenziando l'importanza di approfondire la sicurezza e il controllo in ambito di tutela dei minori.

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.