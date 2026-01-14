L’orrore nel pc del babysitter | arrestato con centinaia di foto pedopornografiche
A Padova, un giovane di 27 anni, impiegato come babysitter occasionale, è stato arrestato dalla polizia in seguito al ritrovamento di centinaia di foto e video pedopornografici nella sua abitazione. L'indagine ha portato alla scoperta di contenuti illegali, evidenziando l'importanza di approfondire la sicurezza e il controllo in ambito di tutela dei minori.
Padova, 14 gennaio 2026 - La polizia di Padova ha arrestato un 27enne del luogo, impiegato come babysitter occasionale, dopo il rinvenimento di centinaia di foto e video pedopornografici nella sua abitazione. Tra il materiale sequestrato figurano immagini autoprodotte, con vittime di età pari a 5-6 anni. L'operazione è scattata su disposizione della Procura della Repubblica di Venezia, che ha affidato alla Squadra Mobile padovana una perquisizione domiciliare. Annabella Martinelli scomparsa nel nulla, il giallo dei social e la svolta: indagini per sequestro di persona L’indagine da una presunta violenza sessuale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
